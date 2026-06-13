Задържаха 62-годишен за „изчезнали” 107 бутилки алкохол от магазин
За кражба от хранителен магазин в Кърджали 62-годишен е бил задържан в полицейското управление, съобщиха от Регионалния пресцентър на МВР. След пода...
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За кражба от хранителен магазин в Кърджали 62-годишен е бил задържан в полицейското управление, съобщиха от Регионалния пресцентър на МВР. След пода...