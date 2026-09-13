"Как да платя 6000 лв. за парно?" Откази заради високи сметки
"Топлофикация": Има ръст на желаещите нови сгради да се присъединят към услугите ни
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"Топлофикация": Има ръст на желаещите нови сгради да се присъединят към услугите ни
Българите са най-многобройни в Банско
Теглят жребия онлайн в 20,00 ч
Страната ни отчита траен спад на отказите за визи през последните няколко години
Аз лично съм получавал стотици откази от Петканов като главен секретар на МВР, каза Борисов