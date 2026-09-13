Ани Халваджиян пред СТАНДАРТ: Стрес и отчуждение мъчат хората
Младежи идват при мен с идеята да “счупят модела”, който върви през поколения назад и да бъдат осъзнати родители за бъдещите си деца
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Младежи идват при мен с идеята да “счупят модела”, който върви през поколения назад и да бъдат осъзнати родители за бъдещите си деца
Тревожна тенденция с деца и млади хора
Режисьорът Милко Лазаров отказа прожекции в моловете
София. Известният гръцки актьор Христос Стериоглу пристига в София за официалната премиера на "Отчуждение". Лентата на режисьора Милко Лазаров ще бъде...
Лентата на Милко Лазаров отива в Корея и Варшава
Документална лента грабна "Златен лъв" за първи път в историята
Венеция. Българската драма "Отчуждение" спечели специалната награда "Европа синемас лейбъл" и отличие за най-добър режисьор от Федерацията на европе...
Милко Лазаров представя игралния си дебют първо във Венеция, а след това в Созопол