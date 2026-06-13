Нестинари танцуват на фест в Трън
За пръв път в Трън ще бъде разигран обичаят "Нестинарство". Това ще стане по време на Петия национален фестивал на клубовете за български танци и люби...
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За пръв път в Трън ще бъде разигран обичаят "Нестинарство". Това ще стане по време на Петия национален фестивал на клубовете за български танци и люби...