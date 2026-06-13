Важно от здравния министър! Каза каква е съдбата на ТЕЛК
След вземане на мерки сроковете за освидетелстване ще се съкратят
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След вземане на мерки сроковете за освидетелстване ще се съкратят
Психично болен пациент с диагнозата параноидна шизофрения чака с месеци за свидетелство от ТЕЛК. Лекарите отказват да подновят документите му, а той с...