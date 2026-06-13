Решено. Лекарите казаха бъдещето на министър Остин
Какви са последните им изявления
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Какви са последните им изявления
Ще има ли оставка?
Маки Карин от Остин, Тексас влезе в книгата на рекордите на Гинес
Неизвестен извършител е открил стрелба в столицата на американския щат Тексас – Остин. Жена на около 30 години е убита, а няколко души са ранени, съоб...
Уникално видео разпространи полицията в Остин, Тексас. На него охранителна камера е заснела опит за самоубийство на американец на бензиностанция. Отча...