Дело и оставка след скандала в Галиче
Премиерът бе потресен от скандала във врачанското село Повдигнато е досъдебно производство срещу кмета врачанското село Галиче Ценко Чоков за умишлен...
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Премиерът бе потресен от скандала във врачанското село Повдигнато е досъдебно производство срещу кмета врачанското село Галиче Ценко Чоков за умишлен...
АБВ иска оставката на финансовия министър Владислав Горанов, каза пред Нова телевизия заместник-председателят на партията Румен Петков. „В резултат н...