Каратанчева отпадна на старта в Оспри
Сесил Каратанчева отпадна още в първия кръг на турнира "The Wilde Lexus Women's" с награден фонд $50,000 в Оспри (САЩ). Българката загуби от третата...
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Сесил Каратанчева отпадна още в първия кръг на турнира "The Wilde Lexus Women's" с награден фонд $50,000 в Оспри (САЩ). Българката загуби от третата...