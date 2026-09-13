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Младоженец обърна "Осогово"

Младоженец обърна "Осогово"

Футболистът на аматьорския ФК "Кюстендил" Светлозар Момчилов със сигурност ще запомни датата 20 март. Тогава играчът сключи брак с половинката си - кр...

25 март | 19:10
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