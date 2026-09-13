Върхът, който свързва два свята
Уникален манастир разказва легенди за герои
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Уникален манастир разказва легенди за герои
Осогово с отлични условия за младите таланти в зимните спортово
За 10-а поредна година талантите в зимните спортове ще излъчат най-добрите
Всички участници получиха специални грамоти
Скиорите от Самоков и бордистите на Бороспорт с най-много медали в първия ден
95 състезатели се включиха в осмия зимен олимпийски фестивал
Скиорите на Чамкория и Паничище с най-много медали от първия ден
С еднометрова снежна покривка, ярко мартенско слънце и рекордни минусови температури ски-център Осогово посрещна участниците в шестия олимпийски младе...
Футболистът на аматьорския ФК "Кюстендил" Светлозар Момчилов със сигурност ще запомни датата 20 март. Тогава играчът сключи брак с половинката си - кр...
Зала за тенис на маса в спортния комплекс "Осогово" в Кюстендил е обновена с инвестиция от едва 2 000 лв. По повод приключването на ремонта кметът на...
Премиера на документалния филм „От трите страни на Осогово" на РТВЦ -Благоевград ще има в Кюстендил, съобщават от общинския пресцентър. Лентата е част...
Туристи от Полша и други европейски държави ще бъдат поканени по нов маршрут за културен туризъм в Кюстендилско. Разходката ще се прави за три дни, пр...
Картата край Кюстендил два пъти по-евтина от Банско