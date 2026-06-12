Румънци шокираха "Левски" с 1 млн. евро
1 млн. поискаха румънци за двама свои играчи от "Левски", и то под наем. Президентът на "Университатя" (Клуж) Влад Мунтяну обяви, че само при такава о...
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1 млн. поискаха румънци за двама свои играчи от "Левски", и то под наем. Президентът на "Университатя" (Клуж) Влад Мунтяну обяви, че само при такава о...
Анталия. Нападателят Осман Джалоу, който прекара неколкодневни проби в "Левски", не издържа медицинските тестове, информира официалната страница на "с...