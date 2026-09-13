Старокин: В Букурещ не съм излизал и на кафе
Изританият скоропостижно, след като бе привлечен в "Динамо" Б Орлин Старокин изля душата си пред "Спортлайн". Медиите в Румъния написаха, че шефовете...
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Изританият скоропостижно, след като бе привлечен в "Динамо" Б Орлин Старокин изля душата си пред "Спортлайн". Медиите в Румъния написаха, че шефовете...
Румънският "Динамо" (Букурещ) би шута на Орлин Старокин. Българският бранител изигра само едно полувреме в местното първенство и от клуба сметнаха, че...
Пореден талант от "Герена" пое към Апенините
София. Защитникът Орлин Старокин даде обширно интервю за официалната програма на мача "Левски" – Литекс, като изрази надежда, че "сините" ще успеят да...
София. Старши треньорът на "Левски" Антони Здравков, защитникът Орлин Старокин, както и негови съотборници ще посетят Дневен център за хора с интелект...