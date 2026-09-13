Опасен наш шпионин в Англия работил и за Китай
Орлин Русев наскоро бе осъден в дело за шпионаж в полза на Русия
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Орлин Русев наскоро бе осъден в дело за шпионаж в полза на Русия
Това стана ясно от показанията пред спецсъда на свидетеля по делото Орлин Русев
На 19 юни 2014 г. имало спешна среща между ръководителите на КТБ и БНБ. Цветан Василев не присъствал, защото вече бил заминал за Виена
София. Обвиняемите по случая с КТБ ще бъдат проверявани от Комисията за незаконно придобито имущество за 10 години назад, съобщиха от прокуратурата....