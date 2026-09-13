Орхан Памук: ЕС игнорира посегателствата на Анкара

Турският писател и Нобелов лауреат за литература от 2006 г. Орхан Памук обвини ЕС в сервилност спрямо Анкара. Той твърди, че Брюксел е предпочел да иг...