Всичко за Орхан Памук

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Памук: В Турция цари страх

Памук: В Турция цари страх

В Турция цари атмосфера на страх, заяви турският писател и нобелов лауреат Орхан Памук в интервю за вестник "Хюриет", в което обвини турското правител...

07 декември | 16:47
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Спомени за един площад

Спомени за един площад

Знаменитият писател Орхан Памук също взе отношение към протестите в Турция. Носителят на Нобеловата награда за литература за 2006 г. публикува в списа...

07 юни | 6:35
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