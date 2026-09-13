Орхан Памук изпреварил К-19 с роман за пандемия
В "Чумни нощи" авторът детайлно описва пандемия от миналия век
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В "Чумни нощи" авторът детайлно описва пандемия от миналия век
Не музата, а инатът и търпението са най-важни, казва Нобеловият лауреат за литература Авторитетът на Орхан Памук е неоспорим. Само слабо подготвени...
Турският писател и Нобелов лауреат за литература от 2006 г. Орхан Памук обвини ЕС в сервилност спрямо Анкара. Той твърди, че Брюксел е предпочел да иг...
Турските националисти и военни пречат на интеграцията ни в Европа, казва носителят на Нобелова награда за литература Орхан Памук представи английскот...
Авторитарната турска армия, която в продължение на десетилетия властваше в страната, бе заменена от едно авторитарно ислямистко правителство. Това зая...
След като защитиха правата на жените, Орхан Памук и Елиф Шафак попаднаха под ударите на турските медии
В Турция цари атмосфера на страх, заяви турският писател и нобелов лауреат Орхан Памук в интервю за вестник "Хюриет", в което обвини турското правител...
"Безмълвният дом" е вторият роман на нобеловия лауреат Орхан Памук, който излезе току-що за първи път на български език с клеймото на "Еднорог". Дейст...
Знаменитият писател Орхан Памук също взе отношение към протестите в Турция. Носителят на Нобеловата награда за литература за 2006 г. публикува в списа...
Орхан Памук обвини Ердоган за безредиците и насилието