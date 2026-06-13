За 24-ти път „Орфеево изворче“ ще радва старозагорци през почивните дни
На 20 и 21 април старозагорци и гости на града ще могат да се насладят на ритъма на народната музика
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На 20 и 21 април старозагорци и гости на града ще могат да се насладят на ритъма на народната музика
Над 1400 млади таланти – певци, инструменталисти, танцьори, фолклорни групи и ансамбли, ще събере традиционния детският фолклорен конкурс „Орфеево и...