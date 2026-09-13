Мощно земетресение в САЩ, Орегон на нокти
Епицентърът на трусовете е бил на 124 км северозападно от град Кус Бей
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Епицентърът на трусовете е бил на 124 км северозападно от град Кус Бей
Страховита океанска слънчева риба изплаши хората
Масовият убиец от Орегон е имал 13 законно притежавани оръжия, съобщиха федерални агенти, цитирани от Би Би Си. 26-годишният Крис Харпър Мърсър бил въ...
Касапинът от Орегон - Крис Харпър-Мърсър, който застреля десет колежани снощи, е поклонник на масовите убийци, на ИРА и на нацистите. Самоличността н...
Америка е направила „политически избор" да позволи да се случват масови разстрели като този в Орегон. Това е заявил президентът Барак Обама на брифинг...
Десет души са загинаха, а седем бяха ранени снощи при стрелба в колежа "Умпкуа" в град Роузбърг, щата Орегон, съобщава CNN. Първоначалните информации...
Портланд. Този ноември гласоподавателите в американския щат Орегон ще трябва да решат дали искат да легализират упоребата на марихуана. "Петицията е...
Невръстно дете успя да направи успешен залог в сайта за онлайн-търговия eBay и си купи кола. „Вярно е, че няма още 16 години и не й е позволено да шоф...