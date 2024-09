Океанът изхвърли нещо невиждано! Извънземно ли е? (СНИМКИ)

Океанът изхвърли нещо невиждано и паникьоса хората в Орегон, които решиха, че са попаднали на извънземно.

Страховита океанска слънчева риба, с дължина над два метра, беше открита на плаж в Орегон, привличайки вниманието на местните експерти.

Рибата, известна още като Mola mola, наскоро беше изхвърлена на брега в държавния парк Hug Point в Арк Кейп, Орегон.

Местен аквариум, наречен Seaside Aquarium, публикува снимки на създанието в социалните мрежи и отбеляза, че то "създава доста вълнения".

„Въпреки че е мъртва от доста време, тя все още е интересна за зяпачите”, отбелязва Seaside Aquarium.

От аквариума съобщиха, че мъртвата риба е била дълга около 2 метра фута, което се счита за среден размер. Mola mola може да нарасне до 4 метра. „Те се хранят много с медузи, които са в огромно изобилие по това време на годината“, казаха от аквариума.

Огромният размер и страховития вид на рибата предизвика голям интерес от местните, които дори смятат, че тя може да е извънземно, защото никога не са виждали подобно същество.

Another sunfish has washed up on the Oregon Coast, the third reported in Clatsop County since June, officials said. https://t.co/gkZtgMvyYm