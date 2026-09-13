Спецсъдът оправда Златомир Иванов и Ивайло Борисов
Късно тази нощ специализираният съд оправда Златомир Иванов – Баретата по дело за разпространение на наркотици, информира БНР. Заедно с Иванов бе опр...
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Късно тази нощ специализираният съд оправда Златомир Иванов – Баретата по дело за разпространение на наркотици, информира БНР. Заедно с Иванов бе опр...
„Не съм извършил престъпление и затова не искам да бавя делата срещу мен". Това заяви в сутрешния блок на Нова тв Цветан Цветанов от ГЕРБ. Там той ком...
София. По всички дела очакваме оправдателни присъди. Това съобщи пред журналисти адвокатът на Цветан Цветанов- Менко Менков. Той коментира обвинението...
София. Не са верни твърденията, появили се в събота в някои медии, че зам.-главният прокурор Ася Петрова иска връщане на делото "Килърите". Това стана...
София. Прокуратурата оттегли жалбата си срещу оправдателните присъди по делото САПАРД. На практика това потвърждава, че обвинените по него са невинни....