Дават безвъзмездно 173 млн. от ЕС на 21 хил. фирми
Допълнителни 52 млн. лева са осигурени за финансиране и повторно преразглеждане на проектни предложения
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Допълнителни 52 млн. лева са осигурени за финансиране и повторно преразглеждане на проектни предложения
МСП Съветник – съвместна инициатива на ИАНМСП и Фонд на фондовете ще дава информация и консултира за възможностите за финансиране и подкрепа на бизнес...
Те са по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК)
Резултатите ще бъдат обявени в средата на ноември
Програмата за конкурентоспособност стартира с проекти за технологично обновление Новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) ще стартира със 1...