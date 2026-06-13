Предупреждават за високи води на Дунав
Поради повишаване на нивото на река Дунав, в МОСВ е активирано оперативното звено, което следи обстановката денонощно. Според последните прогнози в бл...
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Поради повишаване на нивото на река Дунав, в МОСВ е активирано оперативното звено, което следи обстановката денонощно. Според последните прогнози в бл...
Оперативното звено на Министерството на околната среда и водите започва работа от днес заради дъждовете в страната. То ще бъде на разположение 24 часа...