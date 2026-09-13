Всичко за Опел

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Опел избра българска фирма

Опел избра българска фирма

Стара Загора. Старозагорската компания Стандард профил – България спечели мащабен проект, който включва изработката на пълната гама каучукови уплътнит...

18 ноември | 14:33
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Опел от тотото отива за заеми

Опел от тотото отива за заеми

Кюстендил. Уцелен от тотото автомобил ще бъде продаден за връщане на заеми. 73-годишният Йордан Иванов е поредният късметлия, спечелил "Опел Астра Кл...

12 октомври | 19:25
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