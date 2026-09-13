Войната извади "Москвич" от нафталина
Първият модел е копие на немския "Опел"
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Първият модел е копие на немския "Опел"
Максимално допустимата скорост на булеварда е 50 км/ч
Полицията издирва червен "Опел Астра" с крадени номера, от който се смята, че са стреляли атентаторите в столицата, научи "Стандарт". Около 9 часа дн...
Бързи производства са образувани през изминалия уикенд срещу трима пияни водачи на МПС. Най-сериозно се почерпил преди да седне зад волана 39-годишния...
Кърджали. Тежко пътно произшествие с един загинал е станало рано тази сутрин в района на село Черноочене, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. В катастрофи...
Любител на немската автомобилна марка „Опел" бе задържан от полицията в Благоевград. Полицейски служители вкараха в ареста до 24 часа по Закона за МВ...
Благоевград. Лек автомобил "Опел Астра" се качи на тротоара в Благоевград, изкърти 8 ограничителни железни кола и спря едва след като обърна 2 контейн...
Стара Загора. Старозагорската компания Стандард профил – България спечели мащабен проект, който включва изработката на пълната гама каучукови уплътнит...
Сливен. „Опел" се обърна по таван в Сливен. 24-годишният шофьор е невредим. Пострадала обаче е неговата спътница – момиче на 19 години, съобщиха от по...
Кюстендил. Уцелен от тотото автомобил ще бъде продаден за връщане на заеми. 73-годишният Йордан Иванов е поредният късметлия, спечелил "Опел Астра Кл...
По време на автоизложението във Франкфурт, което започва на 12 септември, Opel ще представи официално новата версия на флагмана си Insignia. Освен с о...
Благоевград. Две тежки катастрофи станаха през уикенда в Пиринския край. В събота около 13:00 часа в полицията в Гоце Делчев е получен сигнал за...