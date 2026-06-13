Вадят резерви, за да спасят 66 млн. от ЕС
Сред допълнителните проекти са закупуването на 55 екоавтобуса и "Кибернож" Усвоени са 81% от средствата по ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г., а п...
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Сред допълнителните проекти са закупуването на 55 екоавтобуса и "Кибернож" Усвоени са 81% от средствата по ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г., а п...