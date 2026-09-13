По 37 лв. компенсации за онлайн уроци
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Дават ги на педагозите с тази дейност
Какви са условията за това
Заниманията от 28 април ще са само за деца от 5 до 12 години
Уроците вече не са това, което бяха. Традиционната представа за учител зад катедрата с тебешир в ръка отдавна вече не покрива онова, което се случва в...