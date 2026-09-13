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Онлайн уроци в "Прознание"

Онлайн уроци в "Прознание"

Уроците вече не са това, което бяха. Традиционната представа за учител зад катедрата с тебешир в ръка отдавна вече не покрива онова, което се случва в...

18 април | 21:30
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