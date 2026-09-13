Парламент, болници и лекари в тежък спор за онколекарствата
В бюджета на НЗОК за тази година са заложени 910 милиона лева за този вид медикаменти
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В бюджета на НЗОК за тази година са заложени 910 милиона лева за този вид медикаменти
София. Здравният министър Таня Андреева е на мнение, че здравната вноска трябва да бъде увеличена, но настоящият момент не е подходящ. Онколекарствата...
София. Ръстът от 11% при онколекарствата е обезпокоителен. От месец и половина усилията на Надзорния съвет на здравната каса са съсредоточени в тази...
Борчовете на болниците стигнаха 388 млн.