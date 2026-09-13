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Онкоболница със зов за помощ

Онкоболница със зов за помощ

За проблем с финансирането на Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина" в Благоевград алармира д-р Владимир Таковски, който...

20 декември | 10:25
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