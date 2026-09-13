Доктор: Дай, Боже, повече хора като Пеевски
Дарителската кампания на Делян Пеевски показва благородство, заяви шефът на онкоболницата в Благоевград
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Дарителската кампания на Делян Пеевски показва благородство, заяви шефът на онкоболницата в Благоевград
За проблем с финансирането на Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина" в Благоевград алармира д-р Владимир Таковски, който...
Специално оборудвана линейка получи като дарение СБАЛО „Свети Мина" в Благоевград. В болничното заведение за лечение на онкоболни бяха доставени и две...
Благоевград. Отец Андон Шавулев от благоевградския храм „Въведение Богородично" отслужи водосвет преди тържественото прерязване на лентата на обновена...
Благоевград. Модернизираната Специализирана болница за активно лечение на онкоболни заболявания „Свети Мина" ще бъде официално открита днес от 10,30 ч...
Благевград. Тази седмица Специализираната болница активно лечение по онкология „Свети Мина" в Благоевград трябва да получи лиценз от Агенцията за ядре...
Благоевград. Завършиха строително - монтажните дейности на онкологичната болница „Свети Мина" в Благоевград. Монтирана е и новата висококачествена апа...
Записването за безплатни ехографски прегледи за рак се преустановява. Това съобщиха от Специализираната болница за активно лечение по онкология в стол...
София. Започна ремонтът на онкоболницата в София, съобщиха от Столичната община. Проектът е на стойнтост близо 5,7 млн. лв, като над 5,6 млн. лв. са п...
София. Лекарите от специализираната болница по онкология извършват сутрешния си рапорт на двора в знак на протест срещу назначението на бивш директор...