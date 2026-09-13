Историческо! Молдова скъса връзката с Русия
Напусна Общността на независимите държави. Последствията
Следете всички новини, анализи и коментари за Онд. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Напусна Общността на независимите държави. Последствията
Президентът с важна среща
Москва. Руският премиер Дмитрий Медведев обяви, че когато Украйна подпише споразумение за асоцииране с ЕС, Русия ще бъде принудена да предприеме защ...
Беларус. Узбекистан подписа портокол за присъединяване към зоната за свободна търговия в Общността на независимите държави (ОНД) по време на заседание...