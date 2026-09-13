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Разбихме английския посланик и партньора му след 8-часов маратон, разказва Владо БереануОтиде си великият Омар Шериф. Инфаркт покоси плейбоя на източн...
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Разбихме английския посланик и партньора му след 8-часов маратон, разказва Владо БереануОтиде си великият Омар Шериф. Инфаркт покоси плейбоя на източн...
Египет се сбогува с легендата на световното кино Омар Шариф, който почина в петък на 83-годишна възраст в болница в Кайро. Той имаше заболяването Алцх...
Омар Шариф, легендарният кино ас познат с ролите си в "Лорънс Арабски", "Златото на МакКена" и "Доктор Живаго" си отиде от земния свят. Роденият в Еги...