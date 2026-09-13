Всичко за Омар Шариф

Следете всички новини, анализи и коментари за Омар Шариф. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Свят
Почина актьорът Омар Шариф

Почина актьорът Омар Шариф

Омар Шариф, легендарният кино ас познат с ролите си в "Лорънс Арабски", "Златото на МакКена" и "Доктор Живаго" си отиде от земния свят. Роденият в Еги...

10 юли | 16:14
0 коментара
58843