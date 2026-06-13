Методиев си уреди борба
Методиев си уреди борба за олимпийска квота. Милослав направи това на квалификационния турнир в Улан Батор, Монголия. В кат. до 130 кг на класическия...
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Методиев си уреди борба за олимпийска квота. Милослав направи това на квалификационния турнир в Улан Батор, Монголия. В кат. до 130 кг на класическия...
Владимир Дубов и Елица Янкова донесоха още две олимпийски квоти за игрите Рио 2016. На квалификационния турнир в Зренянин, Сърбия и двамата стигнаха ф...
Родната федерация по бокс успя да се пребори и догодина в София ще се раздават олимпийски квоти. Първата в историята на този спорт, световна олимпийск...