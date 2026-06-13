Всичко за Олимпийски Квоти

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Методиев си уреди борба

Методиев си уреди борба

Методиев си уреди борба за олимпийска квота. Милослав направи това на квалификационния турнир в Улан Батор, Монголия. В кат. до 130 кг на класическия...

22 април | 19:15
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