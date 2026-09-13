Пеевски: Иван Иванов и КЕВР работят за енергийните олигарси! Да не решават за цените на ток и газ!
Призовавам председателя на Комисията Иван Иванов да отмени насроченото заседание до решение на НС, заяви лидерът на ДПС
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Призовавам председателя на Комисията Иван Иванов да отмени насроченото заседание до решение на НС, заяви лидерът на ДПС
Той призова Запада да наложи по-строги санкции на руските олигарси
Преките чуждестранни инвестиции на руски граждани в Кипър са на стойност 97 милиарда евро
Той си бил създал „държава в държавата“.
Това показват документи за съмнителни транзакции на обща сума около 2 трилиона долара
От иззети телефони се вижда, че има връзка между издирвани по целия свят български олигарси
Не държа да съм силен, а полезен президент, обяви държавният глава