Сигурността увеличи руските туристи с 20%
Освен от море и плаж, може да печелите от поклоннически туризъм и военноисторически маршрути Олег Сафонов, директор на Федералната агенция по туризъм...
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Освен от море и плаж, може да печелите от поклоннически туризъм и военноисторически маршрути Олег Сафонов, директор на Федералната агенция по туризъм...
Работим с вашето министерство много активно, ще отчитаме резултата след летния сезон Предлагайте и култура с морските почивки, казва Олег Сафонов Ус...
/От ляво на дясно/ - посланикът ни в Русия Бойко Коцев, министърът на туризма Николина Ангелкова и председателят на Федералната агенция по туризъм Оле...