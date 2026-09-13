Стартира фестивал свързан с немските традиции. Ето къде
С какво разполага събитието
Следете всички новини, анализи и коментари за Октобърфест. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
С какво разполага събитието
Изпиването ѝ е истинско предизвикателство
В деня на обединението на Германия – 3 октомври, в Резиденцията на Алхимика в с. Белащица организира първия Октоберфест. Домакините д-р Невен Енчев и...
Лам се оля с бира на "Октобърфест" Робърт Левандовски взриви европейския футбол със своите 10 гола за 3 часа игра. Неговата тайна обаче се оказа, че...
За 16 дни в Мюнхен ще бъдат похарчени над 1 млрд. евро Цената на пенливата напитка надмина 10 евро за литър На 19 септември в Мюнхен, Германия, офиц...