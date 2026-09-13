Тотев полетя от Вавилонската кула
Вместо да прави култура, Пловдив продуцира гафове за милиони
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Вместо да прави култура, Пловдив продуцира гафове за милиони
Прокуратурата се самосезира
Пловдив. Пловдивското следствие ще има нов шеф. Със заповед от 10 септември административния ръководител на Окръжна прокуратура Пловдив е освободе...