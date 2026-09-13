Голдън Стейт пак губи в НБА
Шампионите се дънят вкъщи от Оклахома
Следете всички новини, анализи и коментари за Оклахома Сити. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Шампионите се дънят вкъщи от Оклахома
София. Президентът Росен Плевнелиев изпрати съболезнователно писмо до президента на САЩ Барак Обама по повод разрушителното торнадо в Оклахома Сити. "...
Оклахома Сити. Голяма част от пострадалите от торнадото в Оклахома нямат никаква информация за своите близки. Мнозина прибягнаха до социалните мрежи,...
Бангладеш е страната с най-голяма честота на торнадата, след САЩ и Канада. Именно там на 26 април 1989 г. се случва най-опустошителната трагедия в све...
Оклахома Сити. Медицинският център в удареното от торнадото предградие Мур на Оклахома сити е бил нападнат от мародери малко след преминаването на сти...
Торнадо се стовари със страшна сила върху две училища, десетки деца сред загиналите
Оклахома Сити. Часове след смъртоносното торнадо, ударило Оклахома сити, невероятни истории на оцелели и съкрушителни трагедии започнаха да излизат на...
Ветровете са били със скорост над 320 км/ч