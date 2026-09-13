„Мостовик”: Проектът за „Океанариума” в Бургас не е спирал
Бургас. Проектът за изграждане на „Океанариум" в Бургас продължава да се изпълнява и никога не е спирал. Това заяви изпълнителният директор на фирмата...
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Бургас. Проектът за изграждане на „Океанариум" в Бургас продължава да се изпълнява и никога не е спирал. Това заяви изпълнителният директор на фирмата...
Москва. Военноморските сили на Русия ще върнат обучението на бойни делфини афала и морски котки, съобщава агенция "Новости". Така държавният океанариу...
Бургас. Природозащитници опитаха да попречат на бъдещия Океанариум в Бургас, който е един от мегапроектите в морския град. Противници на атракциона се...