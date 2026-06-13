Спипаха близо 400 кг канабис в нива в Огражден
Нови количества марихуана бяха открити при полицейска акция в планина Огражден над Петрич. Операцията е била срещу производството и разпространението...
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Нови количества марихуана бяха открити при полицейска акция в планина Огражден над Петрич. Операцията е била срещу производството и разпространението...