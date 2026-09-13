Паметникът на съветската армия пред премахване, какво се случва
Експерти от район „Средец“ са изготвили констативен протокол за състоянието на Паметника
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Експерти от район „Средец“ са изготвили констативен протокол за състоянието на Паметника
Унищожени са част от оградите на детските площадки в кв. "Еленово"
Бурен вятър с пориви до 20 - 24 m/s. поломи рекламни пана и огради в Стара Загора.
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