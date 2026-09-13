Удрят тесла на нашенци на любими места за почивка в страната
Става дума за незаконни постройки паркирани край язовири каравани
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Става дума за незаконни постройки паркирани край язовири каравани
В близкото село са родени Иван Давидков, Анастас Стоянов и Йордан Радичков
Заради проливните дъждове имаше и план за евакуация на хората по поречието на р. Огоста
Ръководството на ЦСКА заложи на карта и малкото хубаво, което се случва на "Армията". "Червените" с огромен труд и старание стигнаха до финала за купа...
Мизия е на воден режим Река Огоста мина критичната точка при Хайредин, съобщиха от областната администрация във Враца. Опасност за населението обаче...
Дунав при Ново село спадна с 5 см, а при Видин – с 3. Въпреки това, напрежението около нивото му остава. При Видин водният стоеж е висок – 757 см, а п...
Празникът започнал в удавеното село Живовци, после се пренесъл в Горно Церовене. Традицията да се събират всички за Богоявление и Ивановден по стар с...
Монтана. Ураганният вятър, който вилня в Монтана в нощта срещу събота, остави стадион „Огоста" без ограда, съобщиха от общината. Стихията е отнесла 26...
Монтана. Асоциацията на свободното слово „Анна Политковская" е поискала от служебния премиер Георги Близнашки, главния прокурор Сотир Цацаров и област...
Монтана. Малката река Шугла, която тече при село Долно Белотинци, община Монтана, надмина по пълноводие Огоста, съобщи кметът Олег Илиев. Не мога да...
Монтана. Язовир „Огоста" достигна най-високото си ниво от построяването си през 1987 година досега, съобщи инж. Игор Репкин от местния клон на дружест...
Монтана. С 20 – 30 см за едно денонощие се е повишило нивото на водата в язовир „Огоста" край Монтана, съобщиха от дружеството „Напоителни системи",...
Монтана. Пребиха мъж в село Кобиляк, община Бойчиновци и го хвърлиха в река Огоста. Това съобщиха от областаната дирекция на МВР в Монтана. 44-годишн...
Монтана. Окръжната прокуратура в Монтана се самосезира и образува дело за разпространение на невярна информация, свързана със сигурността на стената н...
Монтана. Дъждовете препълниха отводнителен канал в село Смирненски, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана. Водата преля и застраши близките...
Монтана. 16-годишен ученик се удави в изпускателния канал на язовир „Огоста" край Монтана, съобщиха от полицията. Инцидентът станал към 14,30 часа дне...
Монтана. Заклеймяваният заради близостта си до града язовир „Огоста" спасява Монтана от наводнение, съобщи представителят на държавното дружество „Нап...
Придошлата Огоста затвори пътищата към 7 села
Монтана. Язовир „Огоста" край Монтана пада към дъното си, съобщиха от клона на държавното дружество „Напоителни системи", което е негов стопанин. В мо...
Монтана. Сушата стопи втория в страната по обем изкуствен водоем - „Огоста" край Монтана. Намаленият приток на реката се отразява и на големия язовир...