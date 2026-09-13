Всичко за Огоста

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ЦСКА хвърля купата в Огоста

ЦСКА хвърля купата в Огоста

Ръководството на ЦСКА заложи на карта и малкото хубаво, което се случва на "Армията". "Червените" с огромен труд и старание стигнаха до финала за купа...

18 май | 20:21
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Малка река надмина Огоста

Малка река надмина Огоста

Монтана. Малката река Шугла, която тече при село Долно Белотинци, община Монтана, надмина по пълноводие Огоста, съобщи кметът Олег Илиев. Не мога да...

18 септември | 13:47
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