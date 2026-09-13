"Огънят на Анадола“ се завръща с турне в България
Първият спектакъл е в Шумен на 2 август
Следете всички новини, анализи и коментари за Огънят На Анадола. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Първият спектакъл е в Шумен на 2 август
В спектакъла има и български танци, казва основателят на световноизвестната група
Танцовото шоу е вписано в книгата за рекорди „Гинес“ в две категории
Танцьорите от "Огънят на Анадола" помириха Изтока и Запада със зрелищния си спектакъл "Еволюция" в НДК преди вечер. След като очароваха Варна и Велико...
София. Поради огромния интерес и разпродажбата на билетите за концерта на 8 декември 2013 в София само за седмица, по покана на организаторите DEGRIS...
Ориенталските танци бяха очакваният пик в шоуто
София. Прочутите танцьори от "Огънят на Анадола" носят 2,5 тона гардероб за спектакъла си "Еволюция" на 8 декември в зала 1 НДК. В него има 2000 костю...