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Огнена еволюция омая естети

Огнена еволюция омая естети

Танцьорите от "Огънят на Анадола" помириха Изтока и Запада със зрелищния си спектакъл "Еволюция" в НДК преди вечер. След като очароваха Варна и Велико...

28 април | 19:50
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