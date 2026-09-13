Стара Загора посреща зрелищното огнено шоу на група „FUEGO“
Атрактивният спектакъл е част от съпътстващата програма на Националния шампионат по презентиране, организиран от Международния младежки център - Стара...
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Атрактивният спектакъл е част от съпътстващата програма на Националния шампионат по презентиране, организиран от Международния младежки център - Стара...
Преди това за жителите и гостите на града ще бъде открит празничен кулинарен базар.
Третият Театрален фестивал "Тара-Ра-Бумбия" разтърси късно във вторник Благоевград и поднесе много приятни емоции на публиката в центъра на града. В п...
София. Нестинари ще газят жарава пред Паметника на съветската армия на 10 май вечерта. Огненото шоу, подготвено от екипа на природен парк „Странджа",...