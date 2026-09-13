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Рейтингът на Камерън се срива

Рейтингът на Камерън се срива

Британският премиер Дейвид Камерън достигна най-ниското си равнище на популярност от три години насам след разкритията за управлявания от баща му офшо...

09 април | 8:35
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