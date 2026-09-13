ГРАВЕ с нов офис в Благоевград
ГРАВЕ България ЕАД откри нов офис в Благоевград. За събитието пристигна и търговският директор на дружеството Петер Цайнцингер. Помещението се намира...
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ГРАВЕ България ЕАД откри нов офис в Благоевград. За събитието пристигна и търговският директор на дружеството Петер Цайнцингер. Помещението се намира...
Обявяването на Пловдив за най-добрият град за развитие на аутсорсинг индустрията по време на наградите Bulgarian Outsourcing Excellence Awards 2016 е...
Пловдив става все по-предпочитано място за инвестиции от компании от различни сектори. В момента водещ е интересът от страна на IT и аутсорсинг компан...