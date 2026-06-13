ВИДЕО: "Мастика, мастика" в 1 посред нощ на "Капитан Андреево"
1 часа през нощта, ГКПП "Капитан Андреево". Одринският градски оркестър "забива" "Мастика, мастика". По принуда. Ако не изсвирят парчето, няма да бъд...
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1 часа през нощта, ГКПП "Капитан Андреево". Одринският градски оркестър "забива" "Мастика, мастика". По принуда. Ако не изсвирят парчето, няма да бъд...