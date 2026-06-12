22-ма германци се заселиха в опустяло родопско село
Група от 22-ма германци се е заселила в изчезващото българско село Одринци в Родопите, близо до границата с Гърция. В него те живеят от май без електр...
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Група от 22-ма германци се е заселила в изчезващото българско село Одринци в Родопите, близо до границата с Гърция. В него те живеят от май без електр...
Обстановката остава критична Добрич. Самолет ще оглежда днес ситуацията около язовир "Одринци". Екипи постоянно следят нивата на водата, като изпуска...