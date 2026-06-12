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Самолет оглежда яз."Одринци"

Самолет оглежда яз."Одринци"

Обстановката остава критична Добрич. Самолет ще оглежда днес ситуацията около язовир "Одринци". Екипи постоянно следят нивата на водата, като изпуска...

04 февруари | 7:12
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