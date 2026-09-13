Папата сложи българските одежди, подарени от Росен Желязков
Желязков беше на аудиенция при папата на 23 май
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Желязков беше на аудиенция при папата на 23 май
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200-годишнината бе тържествено отбелязана във Видин. От началото на тази година Видинска епархия обяви, че през цялата 2016 г. ще бъдат извършени реди...
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