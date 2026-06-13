Крепостна кула на античния Одесос става част от ларгото на Варна
„По предписание на Министерството на културата част от античната стена на Одесос, която беше открита по време на ремонтните дейности в центъра, ще бъд...
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„По предписание на Министерството на културата част от античната стена на Одесос, която беше открита по време на ремонтните дейности в центъра, ще бъд...