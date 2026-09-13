Всичко за Odd Crew

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Новото ВИДЕО на Оdd Crew

Новото ВИДЕО на Оdd Crew

Българската метъл банда Odd Crew представи дългоочакваното ново видео Shapes in Grey от последния си албум Mark These Words, който излезе по-рано тази...

13 юни | 12:57
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ОddCrew се готвят за САЩ

ОddCrew се готвят за САЩ

София. Родната банда Odd crew, която обира овациите на музикалните критици напоследък, получи истински шанс за пробив на световната сцена. Момчетата щ...

05 януари | 15:05
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