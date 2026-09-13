Odd Crew ще подгряват Five Finger Death Punch
Рокаджиите от Bad Wolves отмениха участието си поради логистични причини
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Рокаджиите от Bad Wolves отмениха участието си поради логистични причини
Odd Crew и D2 ще направят най-високият концерт в Европа. На 30 юли двете български банди ще забият на връх Мусала - 2925 метра надморска височина. "Р...
Българската метъл банда Odd Crew представи дългоочакваното ново видео Shapes in Grey от последния си албум Mark These Words, който излезе по-рано тази...
Новото видео на Odd Crew ще излезе на 13-ти юни, информират от бандата. Клипът е към песента 'Shapes in Grey' и е от последния им албум 'Mark These Wo...
Популярната българска метъл банда Odd Crew пуска своя марка бира от 10 юни. Новината съобщиха музикантите на страницата си във Facebook. Така родната...
Odd Crew, Jeremy? и Dayo се присъединиха към концерта на световноизвестния изпълнител Евърласт. Второто гостуване на звездата у нас ще бъде на 31 юли...
София. Малко след Коледа Odd Crew стартираха най-смелия си проект за 16 годишната си съвместна работа – crowdfunding кампания в платформата Indiegogo....
София. Родната банда Odd crew, която обира овациите на музикалните критици напоследък, получи истински шанс за пробив на световната сцена. Момчетата щ...
София. ODD Crew ще стартира другата седмица есенното си клубно турне в България. След като отбеляза 15-тия си рожден ден с голямо шоу на 13 септември...
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