Без наем за държавни и общински имоти
Такива поправки в Закона предлагат депутати от "Обединени патриоти"
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Такива поправки в Закона предлагат депутати от "Обединени патриоти"
Общината в Кърджали освободи от заплащане на наем наемателите на общински имоти, за които има забрана да функционират
Пазарджик. Областният управител на Пазарджик Иван Йорданов ще поиска вдигане на лимита за разпореждане с имущество. В момента губернаторът има право д...