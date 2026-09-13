Общински съветник изби рибата! Колко пари взима
Докъде стига иронията в позицията
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Докъде стига иронията в позицията
„Кревати и помещения имаме, но нямаме хора, които да лекуват“
Концертната зала се намира в едеалния център на града на партерния етажв бившия синдикален дом и отдавна плачеше за ремонт
Кметът на община Казанлък Галина Стоянова бе номинирана за трети мандат от общинската организация на ГЕРБ в Града на розите
Общинските организации в Царево, Малко Търново, Приморско и Руен още при номинациите се обявили против кандидатурата на Сергей Станишев за евродепутат
"Подал съм си оставката само като председател на ГЕРБ в Созопол, не и като кмет". Това заяви изненаддващо пред Радио Бургас Панайот Рейзи
Общинският съвет в Русе отказа провеждането на местен референдум за чистота на въздуха в крайдунавския град на днешното си заседание
Досегашният шеф на местния парламент Жеко Жеков е бил свален от поста след явно гласуване.
Допълнителните средства щели да бъдат разпределени сред близо 70 общински болнични заведения по договорени критерии
Фирмата, която изпълнява курсовете по общинската транспортна схема се отказала от договора си с общината, като поема неустойките по него
София. На редовното си заседание правителството прехвърли безвъзмездно на община Кнежа правото на собственост върху имота в местността „Мерата", изпол...