Съдбоносно решение за пияния общински съветник
Предложението ще бъде гласувано на предстоящото заседание на съвета на 25-и април
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Предложението ще бъде гласувано на предстоящото заседание на съвета на 25-и април
Вили Лилков първи сяда в креслото на председател на СОС
Какво каза Камата
Отпускани са пари на транспортни фирми с фалшиви пътни листове
Парадоскална ситуация, за да не се разхищава ваксината
Живеещите там изразяват несъгласието си с намеренията на общинарите.
Общинарите в Пазарджик приеха дарението на Делян Пеевски в размер на 700 хил. лева, за да не се продава гората на Црънча
Левицата в СОС смята, че Топлофикация-София се управлява "на тъмно"
Общински съветници във Варна ще заседават спешно за режима на движение в Морската градина след съботната трагедия тук
Кметът на Костенец е обещавал на общински съветници 30 хил. лв., за да гласуват определени решения в негов интерес
Общинският съвет в Сатовча поиска от президента Росен Плевнелиев да опрости дълг на майка заради тежкото й финансово положение. Местният парламент на...
Спор за търговски такси заплашва да провали четвъртото издание на фолклорния събор "Лудогорие" край Разград, стана ясно след последната сесия на мест...
И в Бургас забраната за носене на бурки вече е факт. Общинските съветници гласуваха на днешното си заседание наредбата, която вече мина в други градов...
Разсеяни общинари спасиха животновъд от 100 лева глоба. Двама служители на отдел „Екология, чистота и земеделие" в община Разлог хванали стадо крави д...
Община Карлово обмисля преименуването на улиците и местностите, които в момента са с турско название. Вече има входирано подобно предложение. Неговият...
Служители от контролния инспекторат на общината и полицаи от местното управление ще охраняват круизните кораби, които акустират във Видин, съобщи дире...
Община град Добрич пуска своя страница във Фейсбук, съобщи кметът на града Йордан Йорданов по време на отчета за първите 100 дни от поемането на поста...
БСП-Кърджали ще поиска разпускане на Общинския съвет на Кърджали и провеждането на нови избори за общински съветници, ако на следващата сесия не бъде...
Пловдивските общинари, които идват на работа с велосипед, може да получават бонуси. Това заяви кметът Иван Тотев. Той допълни, че това е идея, която е...
Спорове за заплати на общинари тресат цялата страна. Кметовете в Димитровград например ще получават с 15% по-високи заплати, реши на първото си редовн...