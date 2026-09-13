Предложения за брак белязаха Сурва
Хиляди сурвакари и кукери от страната и чужбина дефилираха в Перник
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Хиляди сурвакари и кукери от страната и чужбина дефилираха в Перник
Учениците са в грипна ваканция в периода от 17 до 22 януари включително...
Кметът на Община Перник и областен координатор на местната структура на ПП ГЕРБ д-р Вяра Церовска и кметове на населени места и представители на ПП ГЕ...
Перник е на път да се откаже от тролеите и да ги замени с електробуси или автобуси на природен газ. По предложение на кмета Вяра Церовска темата беше...
Близо 20 милиона лева са дълговете на община Перник, които насле4дява от предшественика си новият кмет д-р Вяра Церовска. Според първите й изявления к...