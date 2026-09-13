Бесни обороти и печалби от сделки с недвижими имоти!
Търсенето не намалява, дори пенсионери купуват
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Търсенето не намалява, дори пенсионери купуват
Голям шанс за автомобилната ни индустрия
Министърът на финансите Владислав Горанов съобщи по време на парламентарния контрол днес, че по консервативни оценки почти половин милиард лева се губ...
Онлайн търговци укриват над 50% от оборота си. Това показват ревизиите, направени от ТД на НАП София. За да установят реалните им обороти, данъчните з...
Питейните заведения, нощни клубове, кафенета и паркинги на територията на Слънчев бряг масово не отчитат оборотите си. Това показват данните от провер...
Силистра. 20 пъти по-ниски обороти от действителните отчитали търговци в Силистра, установи проверка на данъчната служба в крайдунавския град. Мага...
НАП ще следи касовите апарати на 3600 фирми в София София. Данъчни ще следят за укрити обороти в 3600 фирми в София. Националната агенция по приходит...
София. Оборотите в търговията на дребно през септември са нарастнали с 6,2% на годишна база, показват данните на Националния статистически институт. С...